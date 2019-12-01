Reciben servidores públicos de Querétaro capacitación en Lengua de Señas Mexicana

Reciben servidores públicos de Querétaro capacitación en Lengua de Señas Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 21:07:40
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- Tras una capacitación de 60 horas recibida durante poco más de dos meses, un grupo de 50 servidoras y servidores públicos concluyó con éxito el curso de “Lengua de Señas Mexicana con Perspectiva de Género”, impartido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), al funcionariado que atiende a personas en situación de violencia, ya sea familiar, de género o contra la mujer.

La capacitación anual especializada, que ha sido impartida a 150 funcionarios en los últimos dos años, busca que las y los servidores públicos que brindan atención directa y de primer contacto, obtengan las herramientas que coadyuven a un adecuado ejercicio de su función con la ciudadanía, que acude a recibir los servicios integrales a los que tiene derecho cuando son víctimas de alguna conducta violenta en su agravio, o bien, para realizar algún trámite.

En concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027, se decidió continuar con la sinergia de fortalecer las herramientas al funcionariado para brindar una atención incluyente para la comunidad sorda, que cada vez más ha venido avanzando en la lucha por espacios, derechos y servicios.

Además, este año se contó con la participación del Grupo de Atención a Víctimas, así como personal de la Policía Estatal, Dirección de Servicios al Público y Seguridad Privada, Unidad de Asuntos Internos y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, todas de esta Secretaría, así como de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres.

 

 

