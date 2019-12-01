Reciben en Guatemala a la presidenta Claudia Sheinbaum; se reunirá con Bernardo Arévalo

Reciben en Guatemala a la presidenta Claudia Sheinbaum; se reunirá con Bernardo Arévalo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 10:45:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Petén, Guatemala, 15 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida con honores en Guatemala, en una ceremonia que encabezó el canciller Carlos Ramiro Martínez.

En punto de las 9:49 horas, la mandataria mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, ubicado en el departamento de Petén.

La jefa del Ejecutivo mexicano se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, para abordar temas de cooperación entre ambas naciones.

Se espera que ambos líderes aborden los siguientes temas:

-          Seguridad en la frontera en común

-          Temas de infraestructura o conexión ferroviaria

-          Migración

-          Oportunidades laborales en México

-          Acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes

Cabe destacar que se tratará de la primera reunión bilateral que sostengan Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo desde que ambos asumieron la Presidencia de sus respectivos países, en el año 2024.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Detienen en el Estado de México a presunto homicida vinculado a célula delictiva
Asaltan y balean a joven, en Morelia Michoacán; le robaron su mochila
Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Más información de la categoria
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Interpol emite ficha roja contra chino relacionado con grupos delictivos; se escapó de arresto domiciliario en México
Era elemento de la Guardia Civil el fallecido en accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Destituyen a funcionario municipal en Yucatán tras ser captado golpeando a su hermana menor
Comentarios