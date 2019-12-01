Recibe la zona arqueológica El Cerrito del municipio de Corregidora el “Sello de Biodiversidad Querétaro” 

Corregidora, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala fue el encargado de anunciar y develar la placa que reconoce a la zona arqueológica El Cerrito, con el “Sello de Biodiversidad Querétaro”, el cual distingue a la demarcación por su compromiso en la conservación, protección y sustentabilidad de la flora nativa.

Explicó que el “Sello de Biodiversidad Querétaro” es un mecanismo de certificación que reconoce a los espacios públicos y privados que promueven prácticas sostenibles y de respeto al medio ambiente.



"Corregidora tiene un compromiso muy claro, tenemos acciones para proteger nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio cultural e histórico, pero que vaya acompañado de una responsabilidad sustentable muy clara; ese es el sello de nuestra administración, buscamos un municipio que se enorgullezca de su pasado, que viva con responsabilidad su presente y que construya con visión su futuro", dijo.



Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro, Rosa Estela Reyes García destacó que desde hace 30 años trabajan en conjunto con la administración municipal, y este reconocimiento es gracias a la labor que se ha realizado desde antes de que la zona arqueológica fuera visible para la población.

“Este sitio ha sido un ejemplo de constancia de muchos años, muchas etapas de compromiso entre el gobierno municipal y el INAH, más de 30 años de trabajo porque nuestro Cerrito no era la zona arqueología que hoy es; y abajar con la parte de la naturaleza y la cultura es un principio que no debemos de olvidar los seres humanos".

Cabe mencionar que el distintivo es propiedad de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y se otorga a los sitios que cumplen con criterios orientados a garantizar un manejo responsable y sostenible de su entorno natural.