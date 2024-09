Recibe Humberto Jiménez Solís, Fuego Patrio conmemorativo al 214 aniversario de la Independencia de México

Los Reyes, Michoacán, a 11 de septiembre 2024. – “El fuego no debe apagarse jamás, pues representa la libertad, la justicia y la igualdad por la que lucharon nuestros antepasados hace ya 214 años en nuestra independencia”, así lo manifestó el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, tras el arribo del Fuego Patrio que enmarcó el inicio de las festividades de las Fiestas Patrias en el municipio.



Durante el recorrido que encabezó el grupo "Jaguares", dirigido por el maestro Alfredo Rincón Baltazar, el alcalde fue partícipe de esta ocasión con entusiasmo y valores cívicos que lo caracterizan, quien junto a algunos de los funcionarios de la actual administración 2024-2027, incentivó la participación ciudadana del fervor hacia las festividades patrias.



“Estamos conscientes de las raíces de este fuego, y me honra compartir que su origen está en el Estado de Guanajuato, una tierra rica en historia. Este fuego simboliza la pasión y el espíritu que mantienen viva nuestra llama interior, una llama que jamás debemos dejar extinguir. Es un homenaje a aquellos que nos otorgaron la libertad y la patria, y que nunca vacilaron en luchar por nuestra libertad en el presente”, externó Jiménez Solís.



Al mismo tiempo que, dijo que corre por nuestras venas la herencia de los libertadores que nos hacen sentir patrióticos y honrados de poder tener los símbolos patrios más emblemáticos; por tal, hizo un gran reconocimiento al maestro Alfredo Rincón Baltazar, quien ha puesto en alto a Los Reyes a nivel estado y nacional a 16 años de haber iniciado la primera antorcha que llegara al municipio.



Tras ello, los reyenses han vivido dos grandes eventos, siendo el primero de ellos la final del Certamen "Reina de las Fiestas Patrias Los Reyes 2024", en la que Nazli Valeria Chávez Pulido fue elegida como la nueva Reina.



El evento se llevó a cabo en la plaza principal de Los Reyes, donde el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, fue el encargado de entregar la banda de “Reina” a la ganadora y resaltó la importancia de la unidad entre las participantes, mencionando que todas ellas representaron con orgullo los valores de las y los reyenses.



“Propongo que les demos la oportunidad de representar a nuestro municipio en diferentes ámbitos, brindándoles el apoyo necesario para que crezcan y se preparen académicamente o en cualquier disciplina que deseen”, afirmó el alcalde, subrayando el compromiso del ayuntamiento con el crecimiento integral de las jóvenes.



Durante la ceremonia, también se reconoció a Evelyn Andrea Ceja Ceja como 1ª Princesa y a Isabel Natalie Rodríguez Alcázar como 2ª Princesa y reconocimientos especiales incluyeron a:

Señorita Fotogenia: Isabel Natalie Rodríguez Alcázar

Señorita Simpatía: María Fernanda Morales Camarillo

Señorita Elegancia: Evelyn Valeria Herrera Luna



Para dar paso, posteriormente, al evento Floreo de Reata, “una tradición esencial para recuperar y preservar nuestras costumbres en estos festejos patrios. Este evento no solo celebró la rica herencia cultural, sino que también fortaleció el vínculo entre generaciones al mantener vivas las tradiciones que han sido parte fundamental de nuestra identidad. Al revivir el arte del floreo de reata, honramos nuestra historia y transmitimos a las nuevas generaciones el valor y la belleza de nuestras raíces”, finalizó el edil invitando a las y los michoacanos a unirse a esta celebraciones que enmarcan el mes patrio en Los Reyes.