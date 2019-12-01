Recibe Congreso de Michoacán una iniciativa ciudadana más; 76 Legislatura refrenda su apertura y cercanía con la gente

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán, refrendó su compromiso con la apertura y cercanía a la ciudadanía, para recibir propuestas de iniciativas y con ello legislar de la mano con las y los michoacanos, a fin de generar leyes que se adecuan a las necesidades y a los tiempos que hoy vive Michoacán y su gente.

En el marco de la recepción de la iniciativa ciudadana que propone la “Ley para la Atención, Protección de Derechos e Inclusión de las Personas que Viven con la Condición del Espectro Autista del Estado de Michoacán de Ocampo”, el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, en representación de la Mesa Directiva, aseguró que esta 76 Legislatura, continuará de puertas abiertas y escuchará a la ciudadanía para legislar con un alto sentido de responsabilidad.

El Legislador local, destacó la importancia de las iniciativas ciudadanas y los conversatorios que se hacen para traer distintas propuestas al Legislativo “las ideas surgen de las necesidades apremiantes de la ciudadanía y escucharlos es fundamental para que nosotros legislemos con esta perspectiva”, agregó.

El diputado Arévalo Vera, reiteró que la 76 Legislatura está comprometida en acompañar todas y cada una de las iniciativas ciudadanas que se han presentado para que el día de mañana sean una realidad en Michoacán, que estas puedan cambiar el entorno y la vida del estado y las familias michoacanas.

Es importante mencionar que la iniciativa ciudadana también es impulsada por el Consejo Económico y Social de Michoacán (CESMICH) y busca generar mejores condiciones de vida para todas las personas con que viven con la condición del espectro autista, en materia de salud, educación, laboral y sobre todo de derechos humanos, además de que tiene como objetivo que haya una verdadera inclusión e igualdad de condiciones.