Rechaza rectora de la UAQ, propuesta de modificación a ley electoral 

Querétaro, Querétaro, a 30 de mayo 2025.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Lorena Amaya Llano rechazó la propuesta de la diputada del Partido del Trabajo (PT), en la LXI Legislatura de Querétaro, Claudia Díaz Gayou, que contempla modificar la Ley Orgánica de la UAQ, para cambiar la forma en la cual se llevan las elecciones al interior de la máxima casa de estudios del estado.

Puntualizó que no está cerrada a escuchar las propuestas de distintos actores políticos, aunque pidió respeto a la autonomía de la Universidad, y en caso de tener propuestas dirigidas a la UAQ pidió que se hagan de forma institucional, y no a través de conferencias de prensa.

“Lo que yo le puedo decir es que finalmente no me parece que sea el medio por el cual ella se acerca a la universidad a sugerir, porque yo creo que está muy bien que cualquiera de los actores en los diferentes niveles pueda sugerir en favor de modificaciones que puedan beneficiar a nuestra comunidad, pero yo creo que digamos que por cortesía política había que respetar las formas y que la universidad es autónoma en su gobierno y que estamos trabajando desde el 2021 en una actualización de ley orgánica”.

Reconoció que la propia legisladora se acercó a la UAQ hace meses y se le explicó el proceso de la reforma a la Ley Orgánica que se mantiene pendiente en la Legislatura Local y no ha avanzado.

“La legisladora hace unos meses me mandó su propuesta, yo le dije que se estaba trabajando la Ley Orgánica, después no hubo comunicación y nos enteramos por las noticias que da una conferencia de prensa donde aborda su propuesta de anexos y pide que lo mandemos al pleno de nuestro consejo universitario, nunca hemos estado cerrados a que haya un trabajo colaborativo con las diferentes instancias, de hecho, hemos tenido reuniones con el propio Ejecutivo para la retroalimentación que ellos nos hacen de algunos puntos, esta solicitud que después de que lo vimos en medios de comunicación, nos llegó via WhatsApp, me llegó el oficio, la vamos a trabajar, estamos trabajando con el grupo de directoras y directores de facultades, una respuesta, pues para explicarle cómo es nuestro procedimiento y cómo hemos ido avanzando en estos temas”.

Cabe mencionar que, Claudia Diaz Gayou anunció que presentará una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la UAQ para establecer que si el rector es hombre el siguiente debe ser mujer y en caso de que el titular sea mujer, el siguiente sea hombre o mujer y el mismo procedimiento en el caso de las direcciones de las unidades académicas.