Realizará el municipio de Querétaro una Megajornada de Acopio de Residuos de Manejo Especial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 15:57:45

Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre de 2025.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, realizarán este sábado 11 de octubre una edición más de la megajornada de acopio de residuos electrónicos, electrodomésticos y llantas en desuso, informó Andrea Cota Martínez, coordinadora de Evaluación y Supervisión de la dependencia municipal.

Explicó que el evento se realizará de 9:00 a 15:00 horas en el estacionamiento del Parque Tecnológico del TEC de Monterrey.

“Esta será la sexta jornada de recolección en la actual administración, con la meta de superar las 12 toneladas recolectadas en la edición anterior y alcanzar al menos 15 toneladas y los ciudadanos podrán llevar artículos de línea blanca como lavadoras, refrigeradores, licuadoras, tostadoras, secadoras; equipos electrónicos: CPU, laptops, iPads, televisores, cámaras, escáneres, copiadoras, pantallas; accesorios como cables, cargadores, mouse, pilas y llantas de automóvil, camioneta o camión (hasta rin 24, no industriales ni doble rodada)”.

Detalló que para consultar el listado completo de artículos aceptados, se puede visitar las redes sociales oficiales: Instagram: @planorden y en Facebook: Servicios Públicos Municipales.

“Además de facilitar el desecho responsable de residuos, la jornada busca fomentar la economía circular; los residuos electrónicos serán procesados por la empresa queretana Argón Eco Recolecciones, en colaboración con Circulatech, empresa especializada en reciclaje industrial en donde los materiales recuperables, como plásticos, metales y cables, serán reintegrados a nuevos procesos productivos”.

En el caso de las llantas, refirió, la empresa Michelin trabajará junto con Cemento Fortaleza para utilizarlas como combustible alterno en hornos industriales, evitando que terminen en rellenos sanitarios o cuerpos de agua.

Destacó que en México se generan aproximadamente 40 mil toneladas de residuos electrónicos al año, cifra que va en aumento debido al consumo acelerado de dispositivos. “Muchos aparatos contienen metales pesados que, con el tiempo, se vuelven peligrosos para la salud y el medio ambiente”.

Subrayó que estas jornadas ayudan a prolongar la vida útil del relleno sanitario municipal y a prevenir la contaminación de mantos acuíferos.

“Como agradecimiento, los participantes recibirán una planta de lirio municipal, símbolo del compromiso ciudadano con el cuidado ambiental”.