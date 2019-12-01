Realizan jornadas de búsqueda de desaparecidos en Querétaro y Corregidora

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- El colectivo Madres Buscadoras Querétaro continúa esta semana con jornadas de búsqueda en vida, realizando la colocación de fichas informativas en distintas zonas del municipio de Querétaro, con la intención de visibilizar y solicitar ayuda para dar con el paradero de los desaparecidos, informó la representante de la organización, Yadira González Hernández.

Explicó que desde el lunes 22 y hasta el 26 de septiembre, integrantes del colectivos estarán recorriendo distintos puntos del municipios de Corregidora, principalmente la cabecera municipal, El Pueblito; y en el municipio de Querétaro estarán visibilizado esta acción en zonas como: Villas de Santiago, San Pedrito Peñuelas, y terminales de autobuses, donde han pescado y seguirán pegando carteles de los desaparecidos.9

“Pedimos a la ciudadanía que respete las fichas y carteles, que no los retire ni los dañen, para nosotros son una herramienta crucial para encontrar a nuestros familiares y regresarles a casa”, dijo.

Puntualizó que sus actividades en distintas zonas de la entidad, por lo que piden a la población sumarse a los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos.