Realizan jornadas de búsqueda de desaparecidos en Querétaro y Corregidora

Realizan jornadas de búsqueda de desaparecidos en Querétaro y Corregidora
Autor: Gustavo Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 15:59:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 24 de septiembre de 2025.- El colectivo Madres Buscadoras Querétaro continúa esta semana con jornadas de búsqueda en vida, realizando la colocación de fichas informativas en distintas zonas del municipio de Querétaro, con la intención de visibilizar y solicitar ayuda para dar con el paradero de los desaparecidos, informó la representante de la organización, Yadira González Hernández.

Explicó que desde el lunes 22 y hasta el 26 de septiembre, integrantes del colectivos estarán recorriendo distintos puntos del municipios de Corregidora, principalmente la cabecera municipal, El Pueblito; y en el municipio de Querétaro estarán visibilizado esta acción en zonas como: Villas de Santiago, San Pedrito Peñuelas, y terminales de autobuses, donde han pescado y seguirán pegando carteles de los desaparecidos.9

“Pedimos a la ciudadanía que respete las fichas y carteles, que no los retire ni los dañen, para nosotros son una herramienta crucial para encontrar a nuestros familiares y regresarles a casa”, dijo.

Puntualizó que sus actividades en distintas zonas de la entidad, por lo que piden a la población sumarse a los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerzas federales desmantela laboratorio clandestino en El Marqués 
Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán
Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor
En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre
Más información de la categoria
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Comentarios