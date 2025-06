Realizan foros para analizar Ley para la Familia en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de junio del 2025.- La diputada local del PAN, Teresita Maldonado, llevó a cabo foros con la finalidad de dar a conocer la Ley para el Desarrollo, Protección y Fomento de los Valores de la Familia del Estado de Michoacán.

En entrevista, la legisladora fue cuestionada sobre en qué términos se plantea el concepto de familia dentro de la normatividad. Al respecto, refirió que se reconocerá a todas las familias, sosteniendo que buscan no discriminar cómo están integradas.

Al evitar ahondar sobre si el marco legal reconocerá a familias homoparentales, la legisladora insistió en que el objetivo es escuchar en los foros a la ciudadanía para enriquecer la propuesta antes de su aprobación final en el Congreso.

"Y es precisamente que podamos escuchar a muchos sectores de diversos sectores de la sociedad en varios municipios de nuestro estado, escucharlos para que se pueda enriquecer. Contemplamos a la familia como una institución, como base de la sociedad, y sabemos que hoy en día está integrada de diversas formas. Sin embargo, es precisamente lo que nosotros queremos, partir de ahí, de la familia independientemente de cómo esté integrada, pero como base de la sociedad. La familia con principios, con valores y la familia como primera educadora también de sus hijos", indicó.

En este foro también participó Gilberto Pizarro Hernández, coordinador estatal del Frente Nacional por la Familia, quien indicó que desde su organización tienen tres propuestas: una de ellas, la creación de un consejo de política familiar, y otra más, que se considere a la figura paterna, que se olvida dentro de las iniciativas porque se centra en la maternidad.

Y aunque si bien defendió que siempre optarán por la familia tradicional conformada por un hombre o una mujer, reconoció que no se pueden cerrar los ojos a otras formas de organización familiar que actualmente existen. "Nosotros, obviamente, por nuestra forma de creencia, nosotros estamos y siempre optaremos por la familia tradicional, que lo forma un hombre y una mujer a través del matrimonio. Sin embargo, bueno, pues no reconocer que existen otro tipo de familias y que además hay otro tipo de uniones, pues sería también no estar en la realidad. Entonces no tenemos ningún problema finalmente en que la ley los reconozca", dijo el representante del Frente.

La propuesta de ley contempla, entre otras cosas, que son los padres quienes tienen el derecho originario, primario e inalienable de decidir sobre la educación de sus hijos. También prevé la posibilidad de que los padres se opongan a imposiciones educativas de ideología, simpatía partidista o forma de gobierno o gobernante. También prevé que los contenidos de educación sexual sean supervisados por madres y padres, y que no se podrá imponer ningún tipo de ideología en esta materia.