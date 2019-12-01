Realiza personal del Ayuntamiento de Querétaro trabajos para combatir plaga de muérdago que tiene afectados al 60% de árboles de la Alameda

Querétaro, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- El 60 por ciento de los árboles de la Alameda Hidalgo se encuentran infectados de muérdago por lo que el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales inició un operativo intensivo para atender la presencia de muérdago en la Alameda Hidalgo, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, afirmó Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro.

“Aunque aún se levanta un inventario formal del arbolado, expertos estiman que aproximadamente el 60 por ciento de los árboles en la Alameda presentan algún grado de afectación por muérdago. Hasta el momento, Servicios Públicos Municipales ha retirado 10 ejemplares que ya estaban completamente secos y sin posibilidad de recuperación”.

Recordó que por instrucciones del alcalde se están realizando trabajos especializados para combatir esta plaga vegetal que afecta gravemente al arbolado urbano. Desde el inicio de la administración, el tema ha sido una prioridad, y actualmente se ejecuta un plan integral que incluye capacitación, diagnóstico, poda especializada y mejoramiento del suelo.

Explicó que el muérdago representa un reto particular en la Alameda debido a la altura y antigüedad de sus árboles, muchos de ellos centenarios; por ello, se ha recurrido a técnicas de “trepa y poda”, realizadas por personal capacitado conocido como “ardillas”, quienes ascienden manualmente para alcanzar las ramas más altas, evitando el uso de grúas que podrían dañar los ejemplares.

“El muérdago es una planta parásita que utiliza al árbol como hospedero, alimentándose de sus nutrientes y debilitándolo progresivamente. Aunque puede permanecer años en un árbol sin causar daños visibles, factores como la sequía y la propagación por aves, especialmente tordos (aves), aceleran su impacto negativo. Esta plaga no es exclusiva de Querétaro, sino que afecta al arbolado urbano en diversas regiones del país”.

Además, dijo, se han impartido cursos a jardineros municipales y particulares de toda la ciudad, comenzando por el equipo que trabaja directamente en la Alameda. La capacitación busca asegurar que la atención al muérdago sea constante y sostenible en el tiempo.

Durante octubre se realiza un diagnóstico más puntual, mientras que los trabajos de atención se extenderán intensivamente durante octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, la intervención será permanente, con cierres parciales de la Alameda los días miércoles para garantizar la seguridad de los visitantes durante las labores.

Reconoció que además de la Alameda, se ha detectado presencia de muérdago en parques de colonias como Palmares, así como en camellones del Centro, incluyendo vialidades como Zaragoza y Paster; así como en zonas como Alcanfores, donde anteriormente se identificó una alta concentración, la plaga ha sido controlada gracias a intervenciones puntuales.

“Se han realizado capacitaciones en espacios como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde algunos árboles presentan signos de afectación. La ciudadanía puede identificar el muérdago por su apariencia similar a una flor de tonos naranja y rojo, aunque en realidad se trata de un parásito”.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a reportar su presencia y evitar el contacto directo con ramas afectadas.