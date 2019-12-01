Realiza Felifer Macías recorridos informativos para acercar a la ciudadanía los logros de su primer año de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 13:57:20

Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2025.- Seguridad Pública, Servicios Públicos, Movilidad, Transporte Gratuito, Ordenamiento Inmobiliario y la implementación de la Guardia Cívica, son algunos de los temas a destacar durante el primer año de Gobierno de Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Recordó que durante el pasado fin de semana inició una serie de recorridos informativos por la capital del estado con el objetivo de acercar a la ciudadanía los principales logros de su administración.

Anunció que durante los próximos diez días se difundirá de manera condensada el trabajo realizado, culminando con una sesión solemne de cabildo el próximo lunes.

“Estaremos siempre en la calle, de mano en mano con la gente, platicando de los logros de esta administración”.

Sobre los retos para el segundo año de gestión, el alcalde destacó la necesidad de continuar con la agenda de cercanía y reforzar la obra social, especialmente en materia de drenajes. “Vamos a invertir fuertemente en ampliaciones de drenaje, en coordinación con el gobernador Mauricio Kuri. Es una prioridad urgente”.

También mencionó avances en infraestructura, como la creación de canchas deportivas, rehabilitación vial, casas para adultos mayores y nuevos espacios públicos. En total, se ejecutan más de mil 500 millones de pesos en diversos rubros.

En materia económica, Macías resaltó que Querétaro se mantiene como líder nacional en atracción de inversión extranjera, con 700 nuevos emprendedores incubados en la actual administración. “El empleo es parte fundamental de la calidad de vida en Querétaro, y hoy somos una potencia en ese rubro”.

Celebró la reciente visita de la presidenta de la República, calificándola como una oportunidad para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno. “Estamos haciendo equipo con el gobernador Kuri y el gobierno federal para atender las necesidades de la gente”.

Uno de los puntos más relevantes abordados por el edil fue la iniciativa de homicidio vial, presentada ante la legislatura local hace más de tres semanas. El presidente municipal exhortó a los diputados a procesarla con prontitud, destacando que se trata de una demanda ciudadana respaldada por todas las fuerzas políticas en el Cabildo.

“Es un llamado de la sociedad para que quien conduzca bajo los efectos del alcohol enfrente consecuencias severas”.

Respecto al diálogo con legisladores, señaló que existe comunicación institucional con todas las bancadas, aunque reiteró su respeto por los tiempos legislativos. “Lo más importante es que atiendan la voz de la ciudadanía”.