Raúl Morón y Fabiola Alanís, los dos morenistas que serán encuestados para la gubernatura del 2027

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- En Michoacán la gubernatura se definirá entre dos candidatos: Raúl Morón Orozco actual senador de la república y Fabiola Alanís Sámano diputada del Congreso local.

En diversas encuestas de las elecciones en Michoacán aparece Morón con amplia ventaja y en otras tantas la ex colaboradora de Andrés Manuel López Obrador, en la preferencia de otras casas de mediciones.

El 2027 ya está en el ánimo de los michoacanos y aunque muchos piensen que falta tiempo para definir candidatos, el panorama parece definido para dos perfiles que son conocidos en todo el estado y que pueden presumir un trabajo en la izquierda desde hace más de tres décadas.

La carrera política de Morón es amplia y entre otros cargos fue presidente municipal de Morelia de 2018 a 2021, diputado local plurinominal del Congreso de Michoacán de 2008-2012 y senador del Congreso de la Unión por Michoacán en la primera minoría de 2012-2018, y desde el 1 de septiembre de 2024 en segunda fórmula.

Es decir, tiene ya horas de vuelo y pocos políticos pueden presumir tanta experiencia en la función pública.

Por su parte, Fabiola Alanís Trabajó en la administración de Lázaro Cárdenas Batel como directora de Planeación en la Secretaría de Desarrollo Social, y de Política de Abasto y de Empleo en la Secretaría de Desarrollo Económico; obteniendo en este último, tres premios consecutivos a nivel nacional por generación de empleos en Michoacán.

Fabiola tiene experiencia de sobra y ninguna otra mujer tiene las cualidades de la actual legisladora de ganar la elección interna de Morena.

Morón Orozco, se convertirá en el primer personaje de la historia de Michoacán en aparecer como favorito en las encuestas durante al menos nueve años consecutivos.

De ser Fabiola la favorita, se convertiría sin lugar a dudas en la primera mujer que gobierna la entidad.

En la política hay una sentencia que proviene de la sabiduría popular que sentencia “El que pega primero, pega dos veces” y si fuera por las encuestas, Morón o Fabiola no tendrían nada de qué preocuparse….