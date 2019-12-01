Quiroga conmemoró el CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Quiroga, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- En el marco del CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México, se llevó a cabo en la Plaza Principal de Quiroga un emotivo acto cívico, con la participación del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobame), plantel Quiroga, encargado de rendir los honores a la Bandera.

El evento reunió a diversas instituciones educativas de nivel básico y medio superior, así como a distinguidas personalidades del municipio, entre ellas la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez; el síndico municipal, Sergio Garnica Ruiz; la secretaria del Ayuntamiento, María de Lourdes González González; además de las y los regidores: Karina Campuzano Campuzano, Miguel Ángel González Vargas, Celeste Saavedra Rivera, José Juan Landa Servín, Antonio Flores Anita, Adriana Rivera Campuzano y Laura Adriana Álvarez Cázares.

Como parte del programa, alumnas del Colegio de Bachilleres dieron lectura a las efemérides más representativas del mes patrio, y la estudiante Frida Romero Ceja compartió una reseña histórica sobre la importancia de la independencia, recordando que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 marcó el inicio de la lucha que puso fin a tres siglos de dominación colonial y que culminó con el Plan de Iguala, dando nacimiento a la soberanía de México y a los símbolos patrios que hoy nos representan en la Bandera Nacional.

En su mensaje, se destacó que la independencia no fue únicamente un movimiento bélico, sino una causa social, política y cultural que nos legó ideales de justicia y libertad que siguen vigentes en el presente.

Por lo que, se hizo un llamado a la ciudadanía, en especial a niñas, niños y jóvenes, a mantener viva la memoria histórica, entendiendo que los desafíos actuales también exigen unidad y compromiso con la nación.

El acto cívico concluyó con el desfile conmemorativo, encabezado por la presidenta municipal, Alma Mireya González, en el que participaron instituciones escolares, autoridades y ciudadanía, reafirmando el simbolismo de esta fecha histórica para todos los quiroguenses.