Quintana Martínez exige a sus diputados unidad en la elección del Fiscal de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de julio del 2025.-Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN , advirtió a los diputados del albiazul que tendrán que ir en una misma línea para elegir perfil a la Fiscalía General del Estado, al que no acate, habrá sanciones.

El ex legislador federal aclaró que revisarán cada uno de los candidatos que se registren y tomarán una decisión en conjunto Comité Estatal y diputados.

"Y esto lo platicaremos muy a fondo y que al menos Acción Nacional no ha definido y que no se equivoquen, yo les digo no se equivoquen, no hemos tomado una decisión y la decisión la tomaremos todos y diputada o diputado que no acate la decisión procederemos conforme a nuestros estatutos y reglamentos", aclaró el líder estatal panista.

Quintana Martínez prefirió no mencionar a algún candidato en particular a la Fiscalía General del Estado.

Cuestionado sobre el desempeño de Adrián López Solís, Fiscal General del Estado, el panista consideró que no contó con el respaldo suficiente para poder desarrollar una mejor labor.