Querían municipios cobrar multas por adulterio: Alfredo Anaya

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2024.- Hay alcaldías michoacanas que pretendían integrar en sus leyes de ingreso el cobro de multas por conceptos como "adulterio", apuntó Alfredo Anaya, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En entrevista con medios de comunicación, indicó que, en la revisión de las leyes de ingreso enviadas al Congreso desde las alcaldías, detectaron propuestas como la descrita en líneas arriba, a las cuales calificó como "barbaridades" y que atribuyó a la inexperiencia de los nuevos funcionarios.

"Tenemos que preparar más a nuestros presidentes municipales, nos mandan muchas barbaridades, sin darles nombres de municipios existen quienes buscan cobrar el adulterio, entonces querían cobrar multas y no me imagino ni cómo (se haría tal procedimiento), pero no procede, imaginé cómo sería el juicio municipal", el legislador detalló que se pretendía cobrar por adulterio una cuota de mil 500 pesos

Alfredo Anaya agregó que también se presentaron propuestas de multas por abigeato, es decir "quieren cobrar por el robo de ganado y necesitan saber hasta dónde está dentro de ellas competencias del municipio".

El legislador del Verde agregó que incluso los Ayuntamientos pretendían establecer cobros de 200 pesos por una copia.