Querétaro por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad

Querétaro, Querétaro, 18 de junio del 2025.- El agua no puede seguir siendo motivo de disputa, ni rehén de ocurrencias, el agua es vida, y por eso debemos trabajar todos, sin colores ni intereses de por medio, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, durante la presentación del Acuerdo Estatal por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad de Querétaro, iniciativa que asegura el acceso equitativo y sostenible al agua en el estado y que está alineado con el Acuerdo Nacional promovido desde el Gobierno de México como parte del Programa Nacional Hídrico.

“Querétaro se suma con muchísimo gusto y con mucha responsabilidad y con decisión a este Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Sabemos que el país vive una situación crítica en materia hídrica, y que lo que hagamos hoy, marcará el futuro de nuestras comunidades. En Querétaro tenemos claro que el agua es un derecho, pero también es un deber. Y por eso hemos tomado decisiones firmes”, precisó.

En su mensaje, el mandatario estatal especificó que el proyecto queretano en la materia es una solución real, pensada en el largo plazo, para garantizar agua a más de dos millones de personas durante los próximos 50 años. Acentuó que es un sistema sustentable, que no endeuda al estado, que no privatiza el agua y que no representa un solo peso adicional para las familias.

Ante diputados federales, locales, presidentes municipales, empresarios, representantes de sectores productivos y académicos reunidos en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, reconoció el esfuerzo liderado por el gobierno del país, encabezado por la Presidenta, con el mensaje de que en Querétaro se dan pasos concretos, con datos, planeación y visión social. Kuri González celebró coincidir en que el tema del agua no admite demoras, es apremiante y exige respuestas a la altura del reto.

“Por eso, este marco de referencia nacional representa para Querétaro no solo un compromiso compartido, sino también un impulso para avanzar con más fuerza en una solución integral, con visión de futuro, que busca garantizar el acceso al agua de manera justa, transparente y sostenible para las familias queretanas (…) Que quede claro: en Querétaro hay rumbo, hay proyecto y hay decisión”, puntualizó.

Durante su intervención, la coordinadora general del Acuerdo Nacional y de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua del Gobierno de México, Paola Félix Díaz, distinguió a Querétaro como ejemplo de coordinación en materia hídrica con los tres niveles de gobierno, junto con la academia que juega, dijo, un papel fundamental en el trabajo que se está desarrollando, puesto que dan credibilidad a las investigaciones, seguimiento y generan la metodología para que el programa nacional y el Acuerdo pueda llegar a buen puerto.

"Gracias, Gobernador, por hacer posible todo este trabajo que se está implementando en un esfuerzo sin precedentes con el Plan Nacional Hídrico que impulsa la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo (…) Aquí está el corazón de Querétaro porque está todo el sector agrícola, las unidades de riego, los distritos, sabemos que el agua es un tema fundamental, pero también tenemos otra faceta que es el tema de la industria", expresó.

Previo a la presentación del Acuerdo, la funcionaria federal invitó a los presentes a sumarse al gran esfuerzo que se está llevando a cabo con los seis ejes del gran Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que contempla el tema de la tecnificación y los proyectos estratégicos. Abundó que auguran a la voluntad y participación de todos, dado que se requiere también a la ciudadanía en este gran proyecto, a los usuarios, el sector agrícola, la industria y los gobiernos.

"Estamos viviendo una política pública con gobernanza, aquí no importan los partidos políticos, aquí importa el propósito que es poder dotar de agua a todos. En nuestro país tenemos más de cinco millones de mexicanos que no tienen acceso a este vital recurso. Tenemos que cambiar está realidad, está el tema del saneamiento de los ríos, pero lo vuelvo a repetir, se requiere la voluntad política, social de todos los involucrados", señaló.

El director de la Comisión Nacional del Agua en Querétaro, Gregorio Cruz Martínez, citó que este Acuerdo representa grandes beneficios, entre los que destacan avanzar hacia la preservación de los recursos hídricos del Estado, atender la demanda prioritaria del uso doméstico, sin incrementar la sobreexplotación de los sistemas hidrológicos, así como una participación convencida y acordada de los sistemas hidrológicos diversos sectores de la población para una gestión integral del agua en la entidad.

"Querétaro está trabajando de una manera organizada, está trabajando con los tres órganos de gobierno, municipal, estatal y federal. Agradezco mucho al señor Gobernador por los apoyos, trabajos, coordinación que estamos teniendo desde la Conagua con el Gobierno del Estado, la CEA, pero sobre todo con los municipios de los 18 que comandan este bello Estado", destacó.

En las mesas de trabajo de la presentación se detallaron los puntos clave del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, ahí también se escucharon opiniones de los representantes de los usuarios agrícolas e industriales que dieron más claridad de las necesidades del vital líquido.