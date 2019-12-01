Querétaro Maratón rompe récord de asistencia; apoyaron a los corredores 18 mil espectadores

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de octubre de 2025.- La directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), Iridia Salazar Blanco, dio a conocer que el Querétaro Maratón 2025 rompió el récord en participación, ya que la cifra oficial fue de 37 mil 597 personas entre corredores y asistentes.



Mencionó que fueron 18 mil espectadores los que se dieron cita a apoyar a los corredores de esta justa deportiva, por lo que espera, que el próximo año, se logre romper este récord, así como el de tiempo en los 42 kilómetros, que aún está debajo de las dos horas 17 minutos.

“Espectadores fueron 18 mil, quiero felicitar a todos los queretanos, en este Querétaro Maratón se sintió mucho el apoyo en las calles, entonces estamos hablando de una asistencia de 37 mil 597 personas” dijo.

Puntualizó que el récord de participación en cuanto a la carrera se rompió en la distancia de 21 kilómetros, la cual tuvo incrementó casi de tres mil corredores en comparación con el 2024.

“Se rompió el récord en participación en la distancia de 21 kilómetros, con cerca de 7 mil corredores, el año pasado tuvimos más gente en 5 y 10 kilómetros; ahora en 5 participaron aproximadamente 3 mil y en 10 otros 7 mil”.

De igual manera, adelantó que se realizan los análisis para determinar cuántos competidores lograron obtener su pase al Maratón de Boston y recordó que en la edición del 2024, solo 23 participantes lograr pasar a uno de los maratones más importantes a nivel mundial.