Querétaro: Las puertas del PAN están abiertas para quien quiera entrar, pero también salir: Antonio Zapata

Querétaro, Querétaro, 02 de febrero de 2024.- Tras la ruptura de la alianza del Partido Verde Ecologista de México con Morena y PT para el proceso electoral local en curso y la salida de Paulina Aguado Romero de las filas de Acción Nacional para contender por la alcaldía de Querétaro por Movimiento Ciudadano, el diputado local Antonio Zapata Guerrero aseguró que son temas que deben resolver al interior y sin hacerse públicas.

“Paulina, me parece que tuvo oportunidades en los gobiernos emanados de Acción Nacional, tuvo un cargo de elección plurinominal y no sé si en el municipio de Querétaro tuvo las credenciales para ocuparlos; me cae bien, la respeto y fue su decisión (salirse del PAN) y que por muchas razones no deben hacerse públicas. Ella tomó la decisión”.

Enfatizó que las puertas de Acción Nacional siempre están abiertas para quien quiera ingresar, pero también están abiertas para cuando alguien decide retirarse.

Sobre la separación, en lo local, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la alianza con el Partido de Morena y el del Trabajo, Zapata Guerrero consideró que le compete a cada instituto político dirimir sus conflictos.

“Para nosotros, lo más importante es presentar candidatos; hombres y mujeres que reúnan el perfil, que tengan el compromiso de trabajo, de cercanía de calle, creo que los otros partidos deberán resolver sus conflictos internos y sus diferencias, y darle seriedad a la elección de los aspirantes a los cargos y creo que como funciona Morena en Querétaro no es un estilo que le guste a la ciudadanía: alguien desde muy lejos decide quienes son los candidatos”.

Zapata Guerrero adelantó que solicitará su registro como candidato a diputado por el Distrito 8 que conforma a la otra parte del municipio de Corregidora por la que en anteriores ocasiones ha contendido.

“Hoy representaré a Corregidora en una parte diferente a la que representaba, pero sigue siendo el municipio de Corregidora y como ejerzo como diputado yo no distingo calles y caminos en todo el municipio”.

Recordó que para ser candidato no es necesario solicitar licencia al cargo como legislador por lo que en su momento solicitará su registro para contender en el proceso 2024-2027.

“En mi caso ha influido el trabajo de campo, al que tengo con el contacto con la ciudadanía (…) pero me parece que ‘Toño Zapata’ trae un compromiso con la ciudadanía y hoy voy para un distrito y numero distinto, pero es parecido al distrito al que representé en 2015 que fue por una parte del municipio de Corregidora y la otra por Huimilpan, al igual que las contiendas de 2018 y 2021.