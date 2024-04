Querétaro: Denuncia “Chema” Tapia imposición de seguridad por parte del Estado

Querétaro, Querétaro, 25 de abril de 2024.- José María “Chema” Tapia, candidato a la alcaldía de Querétaro por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, denunció que desde el día que inició su campaña en el Centro de la ciudad se percató de la presencia de hombres armados, quienes, al ser cuestionados, estos le dijeron que fueron enviado por Gobierno del estado para brindarle seguridad.

“Salieron varias fotos en donde dicen que traigo un equipo de seguridad, pero no son míos, son de parte de Gobierno del estado y ya están denunciados; hay varios que traen mochilitas con armas y desde el primer recorrido en el Centro Histórico los denuncié”.

Aseguró que este es el temor que tienen sus adversarios políticos quienes están cometiendo actos de desesperación y llamó a sus compañeros y compañeras de partido a estar alerta porque si ya lo hicieron con él no tardan en hacerlo con el resto de ellos.

“No tardan en hacerlo con los otros candidatos porque van a tratar de amedrentar el movimiento y buscar como acallar las voces de quienes venimos avanzando, entonces cualquier cosa que necesiten hay un chat en el que están las y los candidatos, así como los coordinadores distritales de campaña para que informen cualquier situación para apoyarlos”.

Aclaró que no cuenta con un equipo de seguridad personal, sólo con una persona que lo viene acompañando desde hace tiempo y está en regla.

“No he solicitado protección del Estado y decirle al Estado que si quiere darme protección que me diga nombre y cara de la persona que me designa porque luego los cambian y no quiero que ellos cometan un acto delictivo o una agresión en contra de la ciudadanía y me la quieran achacar o a mi equipo”.