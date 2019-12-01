Querétaro cuenta con el servicio de movilidad urbana con mayor crecimiento a nivel nacional

Querétaro cuenta con el servicio de movilidad urbana con mayor crecimiento a nivel nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 07:30:41
Querétaro, Querétaro, 19 de septiembre del 2025.- De acuerdo a la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sistema Qrobus movilizó a más de 490 mil pasajeras y pasajeros durante julio de 2025, lo que representa un incremento del 23.6 por ciento en comparación con julio de 2024.

Asimismo, informó que respecto a kilómetros recorridos, el sistema de movilidad urbana en Querétaro presentó un crecimiento anual de 13.3 por ciento, reflejando mayor cobertura y eficiencia en el servicio.

Con base a la información publicada, el estado de Querétaro destaca a nivel nacional como la entidad federativa con el sistema de movilidad urbana de mayor incremento de pasajeros transportados, refrendando la confiabilidad de los usuarios hacia Qrobus. 

Este resultado consolida la evolución y el sistema en expansión que responde con seguridad, calidad y rapidez, a las necesidades de movilidad de las y los queretanos. 

