Querétaro: Arturo Maximiliano se registra como candidato a diputado local por el Distrito III

Querétaro, Querétaro, 07 de abril de 2024.- Acompañado del candidato común a la presidencia municipal de Querétaro, José María “Chema” Tapia Franco, Arturo Maximiliano García Pérez, oficializó su registro como candidato a diputado local por el Distrito III.

Flanqueado por Claudia Díaz Gayou, candidata a diputada local por el Distrito IV y Ana Paola Sánchez Martínez, quien será suplente García Pérez, refirió que atendió a una invitación del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo por lo que agradeció la oportunidad y destacó su compromiso con las necesidades de la población.

Adelantó que su campaña se centrará en temas cruciales como seguridad, movilidad, energía y agua. Además, subrayó la importancia de un marco jurídico adecuado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Afirmó que es necesario abordar la “operación cicatriz”, luego de él buscará el ser el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, y ahora él tomó el lugar que ya estaba destinado para Alejandro Israel Pérez Ibarra, actual secretario general de Morena en la entidad.

“No podría compartir a dónde va porque no lo sé; yo le he mandado mensaje a Alejandro (…); yo creo que aquí todos hemos puesto algo de nuestra parte en este proceso, no ha sido fácil para muchos de nosotros, pero sin duda estamos dispuestos a trabajar, yo sé que Alex como político es un gran profesional y maduro, y vamos a seguir construyendo con él y muchos otros”.

Este cargo, originalmente iba ser ocupado por Alejandro Israel Pérez Ibarra, actual secretario general de Morena en Querétaro, quien todavía el sábado pasado señaló que este día se registraría.