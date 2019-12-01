Queréndaro hace historia con su primer Desfile Cívico-Militar y un mensaje de paz

Querendaro, Michoacan, a 17 de septiembre del 2025. - Queréndaro vivió una jornada memorable al realizar, por primera vez en su historia, el Desfile Cívico-Militar del 16 de Septiembre, que llenó de orgullo y emoción las principales calles de la cabecera municipal.

Encabezado por la presidenta municipal Diana Caballero, el Cabildo y personal del Ejército Mexicano de la XXI Zona Militar, el desfile reunió a cientos de familias que aplaudieron el paso de estudiantes, organizaciones sociales, autoridades policiales y, de manera inédita, de soldados y grupos especiales del Ejército con vehículos de exhibición.

“Este es un acto histórico que fortalece nuestra identidad y nos une como pueblo. Con respeto y admiración honramos a quienes forjaron la libertad de la nación y reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el futuro de Queréndaro”, expresó la alcaldesa, quien marchó al frente del contingente oficial.

La parada comenzó en la calle 18 de Marzo y recorrió arterias principales, mientras los habitantes vivían la emoción de ver por primera vez a las fuerzas armadas en un desfile local. Previamente, se realizó el izamiento de la Bandera Nacional y una ofrenda al Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo, con la participación de regidores, directores y la banda de guerra de la primaria “Nicolás Bravo”.

La celebración patriótica se sumó a la ceremonia del Grito de Independencia, realizada la noche anterior. En su primer grito como presidenta municipal, Diana Caballero llamó a la unidad y a la construcción de la paz:

“Que esta fecha siga siendo inspiración para mantener viva nuestra identidad y caminar juntos hacia un Queréndaro seguro, próspero y solidario”.

Con esta histórica jornada, Queréndaro no solo honró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, sino que reafirmó su compromiso de trabajar, hombro con hombro, por la unión y el bienestar de toda la comunidad.