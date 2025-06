Que gobierne una mujer no debe ser por decreto, diputadas

Morelia, Michoacán, a 16 de junio del 2025.-Una mujer no puede ser gobernadora por decreto, coincidieron en señalar diputadas locales del Congreso de Michoacán, esto ante la posibilidad de que se dé salida a la iniciativa de ley que pretende reformar la Constitución del Estado para que en las elecciones del 2027, una mujer sea quien encabece candidaturas.

Al respecto, la diputada local por el Partido Verde Ecologista, Xochitl Ruiz González, manifestó que reconoce la lucha que tienen las mujeres para acceder a posiciones importantes como es gobernar o presidir un país, al recordar que es una mujer la que encabeza y dirige a México, pero no debe ser por decreto, sino por trabajo.

"Hoy una lucha de una gran mujer encabeza esta batalla tan importante que es dirigir a México, pero no por decreto sino por trabajo, por esfuerzo, por compromiso, por encabezar luchas. Michoacán hoy necesita mujeres y hombres muy preparados para enfrentar este gran reto y yo la única observación que haría a quienes están presentando esta gran iniciativa es que no puede ser por decreto. Michoacán no puede ser un experimento", dijo la diputada local.

Por su parte, la diputada Sandra Olimpia Garibay, por el distrito de Apatzingán, refirió que, en caso de hacerse esta reforma, entraría hasta el año 2030, pero aseguró no tener ningún problema en que sea una candidata mujer.

"Pero la ley no es retroactiva, no lo podemos hacer, pero ella entraría aplicando para la siguiente elección, es como si me dices ahorita que la reelección para mí ahorita ya no aplica", dijo la legisladora al reconocer su afinidad por el proyecto del senador Raúl Morón.

Finalmente, la diputada morenista Fabiola Alanís Sámano consideró que se deben de seguir con los procesos democráticos, al sostener que es una mujer promotora de los derechos de las mujeres, y esa ha sido su lucha desde hace muchas décadas.