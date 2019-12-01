PVEM se perfila para competir solo en 2027 y lidera en San Luis Potosí: Ruth González

PVEM se perfila para competir solo en 2027 y lidera en San Luis Potosí: Ruth González
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 16:39:06
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Ciudad de México, 14 de abril de 2026.- La senadora Ruth González afirmó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reúne las condiciones necesarias para contender sin alianzas en las elecciones de 2027.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que en San Luis Potosí Morena aún requiere consolidar su presencia, ya que el PVEM se mantiene como la principal fuerza política en la entidad.

Asimismo, indicó que el partido se perfila como favorito para ganar la gubernatura en el estado potosino, de acuerdo con el posicionamiento actual.

No obstante, aclaró que el anuncio de la dirigencia no la compromete como candidata; además, actualmente encabeza las encuestas para suceder al gobernador Ricardo Gallardo.

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