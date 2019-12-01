PVEM Michoacán llama al cumplimiento de la ley ante anuncio de corrida de toros en Morelia

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó el rechazo total a la corrida de toros anunciada para el 30 de septiembre en Morelia y exigió el cumplimiento estricto de la ley que prohíbe este tipo de espectáculos en la entidad.

Núñez Aguilar recordó que la Ley para la Protección y el Trato Digno de los Animales del Estado de Michoacán, vigente desde 2018, es un logro legislativo y social que refleja el espíritu de progreso y compasión de la sociedad michoacana. Permitir su violación flagrante —advirtió— sería un grave retroceso y enviaría un mensaje de impunidad.

“Desde el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán alzamos la voz para decir, con toda claridad: este espectáculo de crueldad no se puede permitir. La ley michoacana no es una sugerencia, es una norma de obligatorio cumplimiento. Quienes intentan burlarla no solo fomentan la violencia hacia los animales, sino que se colocan al margen de la legalidad. Como institución política, defenderemos el estado de derecho”, afirmó el dirigente estatal.

Ernesto Núñez adelantó que el PVEM respaldará y promoverá las acciones legales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley, a fin de que este tipo de eventos —que envían un mensaje equivocado a las nuevas generaciones— no se realicen ni se promocionen.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Acompañaremos las legítimas protestas de la ciudadanía y utilizaremos todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para defender lo que ya está escrito en nuestra ley. Michoacán es un territorio donde se protege la vida y se respetan las normas, y así debe seguir siendo”, subrayó.

Finalmente, Núñez Aguilar reiteró el compromiso inquebrantable del PVEM con los principios ecologistas y de protección animal, y se solidarizó con las organizaciones y la ciudadanía que exigen el respeto a la ley.

“Este intento por revivir espectáculos crueles está condenado al fracaso porque va en contra de la ley y de la evolución de nuestra sociedad. El PVEM en Michoacán está y estará del lado correcto de la historia: el de la vida, la legalidad y el progreso”, concluyó.