PVEM Michoacán llama al cumplimiento de la ley ante anuncio de corrida de toros en Morelia

PVEM Michoacán llama al cumplimiento de la ley ante anuncio de corrida de toros en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 11:09:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2025.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó el rechazo total a la corrida de toros anunciada para el 30 de septiembre en Morelia y exigió el cumplimiento estricto de la ley que prohíbe este tipo de espectáculos en la entidad.

Núñez Aguilar recordó que la Ley para la Protección y el Trato Digno de los Animales del Estado de Michoacán, vigente desde 2018, es un logro legislativo y social que refleja el espíritu de progreso y compasión de la sociedad michoacana. Permitir su violación flagrante —advirtió— sería un grave retroceso y enviaría un mensaje de impunidad.

“Desde el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán alzamos la voz para decir, con toda claridad: este espectáculo de crueldad no se puede permitir. La ley michoacana no es una sugerencia, es una norma de obligatorio cumplimiento. Quienes intentan burlarla no solo fomentan la violencia hacia los animales, sino que se colocan al margen de la legalidad. Como institución política, defenderemos el estado de derecho”, afirmó el dirigente estatal.

Ernesto Núñez adelantó que el PVEM respaldará y promoverá las acciones legales correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley, a fin de que este tipo de eventos —que envían un mensaje equivocado a las nuevas generaciones— no se realicen ni se promocionen.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Acompañaremos las legítimas protestas de la ciudadanía y utilizaremos todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para defender lo que ya está escrito en nuestra ley. Michoacán es un territorio donde se protege la vida y se respetan las normas, y así debe seguir siendo”, subrayó.

Finalmente, Núñez Aguilar reiteró el compromiso inquebrantable del PVEM con los principios ecologistas y de protección animal, y se solidarizó con las organizaciones y la ciudadanía que exigen el respeto a la ley.

“Este intento por revivir espectáculos crueles está condenado al fracaso porque va en contra de la ley y de la evolución de nuestra sociedad. El PVEM en Michoacán está y estará del lado correcto de la historia: el de la vida, la legalidad y el progreso”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto responsable de tentativa de homicidio de ex alcalde de Queréndaro
Zamora, Michoacán: Mantas, policías emboscados y un municipio en vilo: la crisis de seguridad que el gobierno local no ha contenido
Choque entre tren y autobús de pasajeros deja al menos 5 muertos y 23 heridos en Guanajuato
Zamora, Michoacán: En accidente de tránsito, motociclista resulta herido cerca del Fraccionamiento Kuntani
Más información de la categoria
Zamora, Michoacán: Mantas, policías emboscados y un municipio en vilo: la crisis de seguridad que el gobierno local no ha contenido
Citricultores de Apatzingán exigen acción ante la creciente inseguridad:
Choque entre tren y autobús de pasajeros deja al menos 5 muertos y 23 heridos en Guanajuato
Ni el fuero lo salvó: diputado de Morena Mario “La Borrega” López es regresado a México sin visa, tras ser detenido por EEUU en Brownsville
Comentarios