Publicarán nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para el municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 12:43:56

Querétaro, Querétaro, a 18 de septiembre de 2025.- El municipio de Querétaro avanza en la consolidación de una administración cercana a la ciudadanía con la publicación del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que contempla 11 mecanismos formales para que habitantes, organizaciones y sectores especializados puedan incidir en las decisiones públicas, afirmó Beatriz Marmolejo Rojas, titular de la Secretaría de Participación Ciudadana del municipio de Querétaro.

Reconoció que este esfuerzo responde al compromiso establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, donde se fijó una perspectiva ciudadana transversal: todas las dependencias municipales deberán contar con espacios de diálogo y apertura para construir, junto con la población, el Querétaro del futuro.

“La participación ciudadana es un derecho humano que engloba otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el acceso a la información y la rendición de cuentas”, destacó durante la presentación del reglamento, en la que se reconoció también el liderazgo del presidente municipal Felifer Macías Olvera por su apertura al diálogo y a las propuestas ciudadanas.

Detalló que el nuevo reglamento amplía de cuatro a once los mecanismos de participación, entre los que se incluyen el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, diálogo ciudadano, presupuesto participativo, audiencia pública, camino abierto, sistema de consejos de participación ciudadana

Obra pública con participación ciudadana, consulta vecinal y opinión técnica (nuevo mecanismo reconocido a nivel nacional).

“Este último permite que personas morales, como instituciones académicas, organizaciones sociales y entidades públicas, también ejerzan su derecho a participar en los asuntos municipales”.

Además, detalló, el reglamento incorpora dos ejes estratégicos: formación ciudadana, con programas de capacitación impulsados por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana para fomentar una cultura cívica y uso de tecnologías de la información, para facilitar el acceso a los mecanismos de participación a un mayor número de habitantes.

“Como parte de este proceso, se anunció que el reglamento será publicado la próxima semana y entrará en vigor de inmediato. Posteriormente, se reformarán otros instrumentos normativos vinculados, como el Reglamento de Organizaciones de la Sociedad Civil, el Reglamento del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana y el nuevo Reglamento de Convivencia en Régimen Condominial, compromiso de campaña del alcalde”.

Informó que se han reducido al 50 por ciento los requisitos de registro establecidos por la ley estatal, lo que representa un avance significativo en la progresividad de los derechos ciudadanos.

“Estamos comprometidos con que todas las voces sean escuchadas y que el derecho a la participación ciudadana se ejerza plenamente en el municipio de Querétaro”.