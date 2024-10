Publican convocatoria para la selección de titular del órgano interno de control de Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, a 2 de octubre 2024. - El Ayuntamiento de Los Reyes ha hecho pública la convocatoria para la Selección del titular del Órgano Interno de Control, para el periodo 2024-2027, a fin de llevar a cabo el proceso de manera transparente.



Y con ello, buscar integrar la participación ciudadana de manera activa, garantizando con ello que se tendrá a una figura imparcial y autónoma para el control, fiscalización, contabilidad y auditoría a las dependencias, organismos y funcionarios.



Así lo dio a conocer, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, quien informó que la convocatoria fue publicada en la página oficial del municipio y contiene los requisitos, plazos y bases para seleccionar al titular del Órgano Interno de Control y puede ser consultada en el link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122113968848504733&id=61565141995084



Con esta acción se apertura el proceso que constará de diversos plazos, a fin de que, a más tardar el próximo 1 de enero del 2025 el nuevo contralor municipal tome posesión al cargo. Por lo que, se ha previsto que haya una gran participación de aspirantes que deberán contar con experiencia mínima de cinco años en materias contables, jurídicas, económicas o administrativas.



En más requisitos, el aspirante que puede ser hombre o mujer michoacano deberá estar en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, además de que, no debe ser o haber sido adherente o afiliado a algún partido político, dentro del año anterior a la designación.



Asimismo, no desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político dentro del año anterior a la designación.



De igual manera, no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.



No ser cónyuge, concubinario o pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado, ni colateral hasta el segundo grado, o por afinidad dentro del segundo grado de la presidenta o presidente municipal, regidoras o regidores, o síndica o síndico correspondiente.



No haber sido sancionado por actos vinculados a una falta administrativa grave de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y/o su correlativa a nivel federal



Contar con residencia efectiva del municipio respectivo por más de dos años anteriores a la designación y no haber sido condenado por delito doloso



Ante esto, el edil señaló que la presente convocatoria estará vigente desde el día de su publicación hasta el lunes 28 de octubre del 2024, por lo cual, las personas interesadas deberán presentar y entregar en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento de Los Reyes la documentación que acredita los requisitos señalados en la presente convocatoria, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.