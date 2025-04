PT Michoacán duda del PRD-M para formalizar coalición en el 2027

Morelia, Michoacán, a 15 de abril del 2025.- Comité Estatal del Partido del Trabajo, no confía en el Partido de la Revolución Democrática Michoacán y duda en formalizar coaliciones rumbo al 2027, apuntó Reginaldo Sandoval, legislador federal y líder estatal del PT.

En entrevista, indicó que ve un PRD-M disminuido y que no ha dejado su relación con políticos que no son gratos para el PT, como el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo o Paco Huacus, ex diputado federal, por lo que demandó que aclaren y transparenten su padrón de militantes.

“Que aclaren quién sigue en el PRD y quién ya no está en el PRD y qué hacen con los cuadros de Silvano y el propio Huacus que nos traicionó y se fue al PRD y qué pasa con toda esa militancia o los que quedaron, porque entiendo que unos se fueron a MC … hacer una revisión para ver quién queda y que intereses representa y si ya hicieron acto de contrición para ver si es confiable caminar con esa fuerza política o no”, manifestó Reginaldo Sandoval, quien reconoció que no creen en la senadora perredista Araceli Saucedo y no descartó que actúe con “oportunismo político”.

El líder estatal del Partido del Trabajo aseguró que si dejan la coalición en Michoacán, a Morena y el Verde Ecologista se le complicaría el panorama de triunfo en las próximas elecciones y recordó que en el proceso electivo del 2021 aportaron 160 mil votos a la actual gubernatura.

A dos meses de que el PT informó sobre un alejamiento con la administración estatal, Reginaldo Sandoval comentó que solo han tenido contacto con Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno.