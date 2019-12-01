PT acusa a Morena de alejarse de la izquierda y pone en duda alianza rumbo al 2027

PT acusa a Morena de alejarse de la izquierda y pone en duda alianza rumbo al 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 21:03:38
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Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) acusó a Morena de alejarse de los principios de izquierda y acercarse a posiciones de centro-derecha, por lo que planteó la posibilidad de competir por separado en las elecciones de 2027.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, señaló que su partido no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado Morena y pidió modificar la manera en que se negocian las candidaturas dentro de la alianza.

El legislador también cuestionó el espacio que ha ganado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la coalición y recordó que el PT respaldó al expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de la creación de Morena.

Entre las exigencias del partido está la realización de nuevas encuestas para definir candidaturas en Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León, bajo una metodología acordada entre las fuerzas políticas aliadas.

Sandoval expuso tres posibles escenarios para 2027: que el PT compita solo en las 17 entidades donde habrá elecciones, que se separe de Morena en algunos estados o que se mantenga la coalición completa.

Aunque la alianza no se ha roto, las declaraciones del coordinador petista dejan ver diferencias en la negociación política y en la distribución de candidaturas. El PT sostiene que busca ser escuchado y que se respete su participación dentro del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

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