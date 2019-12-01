Proyecta SSPMQro nuevo edificio para el Instituto Policial de Estudios Superiores

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, dio a conocer que se trabaja en proyectos para el 2026, los cuales, tienen que ver con infraestructura e equipamiento para la corporación, entre ellos destaca la construcción del Instituto Policial de Estudios Superiores.

Mencionó que una de las propuesta prioritarias dentro del paquete para el 2026, destaca el proyecto para construir un inmueble para el Instituto Policial de Estudios Superiores; debido al interés de la población para formarse como elementos de Guardia Municipal, Cívica vial o Auxiliares, y las instalaciones actuales ya han sido rebasadas.

“Instituto (Policial de Estudios Superiores) es una de las prioridades que nos ha marcado el presidente (Felipe Fernando Macías Olvera), porque de ahí es de donde se convoca, se recluta y son los nuevos egresos de todo el personal y recurso humano de la Secretaría”.

Explicó que por el momento no podría definir un monto económico para los proyectos, o cuáles se podrán concretar, ya que esperan que exista la disponibilidad presupuestal para poder determinar cuáles serán los que se concreten para el próximo año.

“Tenemos un par de obras, aunque no quiera adelantar por qué está sujeto a la disponibilidad presupuestal, y una vez que tengamos el palomazo con gusto les platico que vamos hacer, de cuanto viene el presupuesto, cuáles son las obras de infraestructura para la Secretaría”.