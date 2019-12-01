Próximo 22 de septiembre abren sus puertas las nuevas Salas Regionales del Poder Judicial de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 10:02:03

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2025.- Una justicia eficiente, más cercana y sensible a las necesidades ciudadanas será una realidad con la apertura de las nuevas Salas Colegiadas Civiles y las Salas Unitarias Penales en las siete regiones judiciales del Estado que iniciarán sus servicios este lunes 22 de septiembre.

Para conocimiento de las personas usuarias de los servicios de impartición de justicia, se informan los titulares y direcciones de las Salas en que magistradas y magistrados atenderán los asuntos en segunda instancia:

Región Apatzingán. Sala Colegiada Civil: Guillermina Hernández Arteaga, Miguel Ángel Moreles Vázquez y Elvia Higuera Pérez. Sala Unitaria Penal: Martha Magaly Vega Alfaro. Dirección: calle Juan N. Álvarez #4, Colonia Morelos, Apatzingán, Michoacán.

Región Lázaro Cárdenas. Sala Colegiada Civil: Edward Fernando Arreola Hernández, Norma Lorena Gaona Farías y Jaime Noé Esparza Duarte. Sala Unitaria Penal: Jorge Derio Camacho Zapiain. Dirección: calle Juan Álvarez #68, Colonia Centro, Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Región Morelia. Primera Sala Colegiada Civil: Gabriela Manzo Ortiz, Hugo Alberto Gama Coria y María del Carmen Ramírez Chora. Segunda Sala Colegiada Civil: José María Cázares Rosales, Josceline Infante Esquivel y Enock Iván Barragán Estrada. Primera Sala Unitaria Penal: Sandra Luz Hernández Guzmán. Segunda Sala Unitaria Penal: Manuel Padilla Téllez. Dirección: Edificio principal del Palacio de Justicia José María Morelos, Calzada La Huerta #400, Colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán.

Región Uruapan. Sala Colegiada Civil: María Isabel Torres Murillo, Genaro Álvarez Pérez y Mayra Xiomara Trevizo Guízar. Sala Unitaria Penal: Alejandra Elenni Velázquez Espino. Dirección: calle Cupatitzio #42, Colonia Centro, Uruapan, Michoacán.

Región La Piedad. Sala Colegiada Civil: Julio César Valdés Reséndiz, Citlalli Fernández González y Rafael Argueta Mora. Sala Unitaria Penal: Mario Sotelo Rodríguez. Dirección: Bulevar Lázaro Cárdenas #2610, Colonia Jardines del Cerro Grande, La Piedad, Michoacán.

Región Zamora. Sala Colegiada Civil: Dalia Ávarez Vega, Javier Cervantes Martínez y Viridiana Villaseñor Aguirre. Sala Unitaria Penal: Laura Elena Alanís García. Dirección: Prolongación Río Pánuco #1117, Fraccionamiento Río Nuevo, Zamora, Michoacán.

Región Zitácuaro. Sala Colegiada Civil: Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, Araceli Palomares Miranda y José López Estaban. Sala Unitaria Penal: Carlos Abraham Ayala Rodríguez. Dirección: calle Cuauhtémoc Oriente #11 (Civil) y #19 (Penal), Colonia Centro, Zitácuaro, Michoacán.

Cabe mencionar que el Tribunal de Disciplina Judicial conformado por José Alfredo Flores Vargas (Presidente), Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos, Luis Felipe Quintero Valois y Magdalena Monserrat Pérez Marín, se ubica en el Palacio de Justicia del Centro Histórico, Portal Allende #267, colonia Centro, Morelia, Michoacán.

El Órgano de Administración Judicial integrado por Hugo Alberto Gama Coria (Presidente), Mayra Xiomara Trevizo Guízar, Paula Edith Espinosa Barrientos, Gustavo Adolfo Mendoza García y Omar Alexandro Negrón Villafán, cuenta con instalaciones en el edificio principal del Palacio de Justicia José María Morelos, en Calzada La Huerta #400, Colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán.