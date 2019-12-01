Proponen eliminar el IVA en alimentos y medicinas para mascotas en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 08:49:59

Ciudad de México, 9 de octubre de 2025.- En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para eliminar el IVA en alimentos y medicinas para mascotas, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y promover el bienestar animal.

Dicha propuesta fue impulsada por Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, quien argumentó que siete de cada diez hogares mexicanos cuentan con al menos una mascota, por lo que esta medida representaría un alivio económico significativo.

“Estoy proponiendo que haya cero por ciento de IVA para alimentos y medicinas para mascotas”, señaló ante medios de comunicación.

Además de reducir los costos para los dueños de animales de compañía, la iniciativa busca disminuir la presión económica sobre refugios y asociaciones de rescate, que enfrentan dificultades para sostener sus operaciones.

La legisladora también propuso que los gastos veterinarios sean deducibles de impuestos, al considerar que “estas medidas podrían contribuir a reducir la tasa de abandono”.

Para que la propuesta sea una realidad, se requeriría reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con datos del Inegi, en México existen cerca de 80 millones de animales de compañía, entre ellos 43.8 millones de perros, 16.2 millones de gatos y el resto corresponde a especies pequeñas como aves, peces y reptiles.