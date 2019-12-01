Proponen alto al fuego en Gaza bajo condiciones específicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:20:59
Washington, EUA, a 29 de septiembre del 2025. - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso un plan de 20 puntos para poner un alto al genocidio en Gaza; en dicho plan le exige a la población palestina renunciar a su gestión de seguridad, para que otro organismo integrado por Qatar, Israel y el mismo EUA decida su destino.

Al mismo tiempo, plantea la destitución de Hamas, la liberación de 20 rehenes vivos, a cambio de la liberación de cientos de palestinos detenidos en Israel. Estas medidas entrarán en vigor en las próximas 48 horas siguientes a la firma del acuerdo.

Según el plan, Gaza estaría gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población. Estará integrado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben detener todas las operaciones inmediatamente tras el acuerdo y entregar los territorios capturados.  Israel también debe prometer no ocupar ni anexionar Gaza; además, se brindarán garantías para la ayuda de las agencias internacionales.

