Propone Lupita Díaz erradicar restricciones o exclusiones para deportistas en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2024.- En Michoacán no deben existir distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento en contra de ningún deportista, recalcó la diputada Lupita Díaz Chagolla, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello, la diputada local presentó este miércoles ante el Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, a fin de erradicar la discriminación en contra de cualquier deportista, motivadas por su origen étnico, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad, anule o menoscabe sus derechos y libertades.

“En Michoacán tenemos deportistas con discapacidad que dignamente nos han representado en torneos nacionales e internacionales. En muchas disciplinas deportivas hay extraordinarios ejemplos de hombres y mujeres con discapacidad. He tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos, y su desempeño nos obliga a reconocerles y apoyarles”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, la legisladora lamentó que, tanto en nuestro estado como en nuestro país, atravesamos una crisis de valores que invisibiliza el esfuerzo de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, uno de ellos, el deporte.

“Es por ello que hoy, nuevamente aquí me encuentro para hacer tangible el compromiso asumido con este sector y hablar por ellos, para que su voz sea ley. Es necesario, que esta Legislatura, se haga sentir y asumamos una posición garantista para que nunca más una persona deportista que tenga o no una discapacidad se vea imposibilitada a realizar esta actividad y más bien sea el deporte una herramienta para garantizar la inclusión, la igualdad y la no discriminación”.

Lupita Díaz conminó a las diputadas y diputados a abonar a engrosar el tejido social, brindando una certeza jurídica para que las personas tengan acceso a espacios deportivos y que a través de las justas se incentiven valores como la igualdad, el respeto, la empatía y la solidaridad.

Reiteró que con esta propuesta de dictaminarse y aprobarse se considerarán como infracciones muy graves las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra su dignidad, anule o menoscabe sus derechos y libertades.