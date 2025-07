Propone Brissa Arroyo proceso para contrato laboral con respeto a los derechos humanos, no discriminatorio

Morelia, Michoacán, a 18 de Julio de 2025.-Con el objetivo de generar reclutamiento laboral apegado a los derechos humanos y evitar cuestionamientos discriminatorios o de la vida privada de las personas, la diputada local Brissa Arroyo Martínez presentó una iniciativa de Ley que reforma y adiciona algunos artículos de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios así como de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán.

La Congresista local en la 76 Legislatura, dijo que una problemática real que afecta a personas que buscan una oportunidad laboral es el cuestionamiento de la vida privada con preguntas silenciosas que en la práctica son motivo de juicio, exclusión o violencia simbólica.

“Con claridad lo decimos, nadie tiene por qué cuestionarnos sobre nuestros planes de vida, que si queremos ser madres, si estamos casados, si somos parte de la diversidad sexual o si pensamos formar una familia”, expresó la legisladora local.

Argumentó que detrás de cada una de esas y otras preguntas aparentemente “inocentes” sobre el plan de vida familiar, muchas veces se esconde una expectativa, un estereotipo o una forma sutil de discriminación.

Y esas formas, que parecen pequeñas, son la base de la desigualdad.

Arroyo Martínez cuestionó , ¿Por qué una mujer no puede aspirar a una jefatura de área sin que le pregunten si piensa tener hijos? , ¿Por qué una persona debe callar su orientación sexual por miedo a perder oportunidades?



¿Por qué seguimos creyendo que la vida privada es un filtro válido para medir capacidades profesionales, políticas o académicas? Eso no debe permitirse nunca más, esas preguntas no son neutrales, por el contrario, son formas de control y son violencia simbólica.



La Diputada local, - integrante de la Comisión de Gobernación en la 76 Legislatura-, se pronunció a favor de crear entornos laborales libres de discriminación, sin homofobia y sin prácticas machistas o patriarcales.

Se propone reformar la fracción II del artículo 22, se adiciona la fracción X al artículo 35 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; y, se adiciona la fracción XLVIII al artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán para quedar como sigue.

Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios ARTÍCULO 22, Las mujeres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: A que no se les cuestione sobre los deseos de ser madre en los próximos años, no se les exija el examen de no gravidez o esterilización, al solicitar empleo.

Sería obligación de las instituciones generar procesos de contratación que fomenten el respeto a los derechos humanos del trabajador, evitando cuestionamientos en el proceso de reclutamiento de personal que resulten discriminatorios, por motivo de género, edad, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, color de piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier circunstancia que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o afectar los derechos o libertades de las personas.