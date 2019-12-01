Propone Armando Tejeda eliminar el ISR sobre el aguinaldo 

Ciudad de México, a 8 de octubre 2025.- El aguinaldo es un reconocimiento para las personas que trabajan, es inaceptable que el gobierno se deje el 30 por ciento de esta prestación que con esfuerzo se ganaron los trabajadores, puntualizó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para eliminar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el aguinaldo.

A nombre de las y los diputados de Acción Nacional, Tejeda Cid expresó que esta propuesta busca apoyar directamente a la economía de las familias mexicanas, especialmente durante la temporada decembrina, cuando los gastos aumentan y el poder adquisitivo se ve más comprometido.

“El objetivo de esta iniciativa es eliminar el pago de ISR sobre el aguinaldo, a través de la reforma a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El propósito es claro: que las y los trabajadores reciban íntegramente su aguinaldo, sin descuentos fiscales”.

Señaló que el pago del ISR en el aguinaldo de los trabajadores se dio a partir del año 2014, al establecerse que el gobierno se quede con el 30 por ciento, por lo que urgió revertir esta situación y apoyar a la economía de los hogares mexicanos.

“El aguinaldo es para sus familias, para que lo puedan disfrutar con sus seres queridos. Les pido que apoyemos a las familias de México para que puedan vivir mejor, pasar un mejor cierre de año, con un aguinaldo completo, justo y libre”.

Tejeda Cid detalló que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, equivalente a 40 días del salario.

El legislador michoacano puntualizó que este paquete de reformas presentadas por las y los diputados del PAN contemplan un ISR del cero por ciento para quienes ganan menos de $18 mil pesos; además de eliminar el IEPS a diésel y gasolina para abaratar los costos, y la exención del pago de impuestos en el aguinaldo.

Finalmente, indicó que estas medidas no representan un riesgo para las finanzas públicas, ya que el impacto fiscal podría compensarse con el aumento en el consumo por parte de la población.