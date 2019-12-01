Propone AMEQ integrar su sistema de pago en el Tren México 

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre de 2025.- El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos expresó que existe la intención de unificar el sistema de pago de la Agencia con el tren México-Querétaro, una vez que este sea puesto en marcha, con la intención de modernizar y unificar el transporte público en la zona metropolitana.

Reconoció que uno de los principales retos de la llegada del sistema ferroviario de pasajeros, será ligar de forma eficiente el transporte colectivo existente en la entidad, además de generar las condiciones para homologar el sistema de prepago para el mismo.

“Si logramos esta integración, el tren no será sólo un medio para viajar a la Ciudad de México, también podremos utilizarlo como un tren suburbano entre El Marqués y Querétaro, con transbordos ágiles y un sistema de pago unificado que simplifique la vida al usuario”, dijo.

Declaró que la AMEQ ya se encuentra preparado en cuanto al aspecto tecnológico para la carga que pudiera tener una vinculación entre el tren y el sistema QroBús, por lo que deberán esperar los lineamientos que establezca la federación.

Señaló que se trabaja en la creación de un punto de transferencia que articule distintas rutas hacia la terminal ferroviaria, con el objetivo de atender la demanda de usuarios que se generará en la zona.

“Hoy no podemos hablar sólo de dos rutas nuevas, tenemos que pensar en un sistema adaptado a la frecuencia de usuarios que tendrá la estación, lo importante es que conforme avance la obra, podamos ajustar la planeación y responder con soluciones reales”,.

Mencionó que la llegada del tren no debe verse únicamente como un enlace con la Ciudad de México, sino como un detonador para replantear la movilidad interna de Querétaro, sobre todo en la zonas donde estarán establecidas las estaciones, principalmente en El Marqués.

“La estación en El Marqués es una oportunidad para rediseñar nuestro sistema, hacerlo más integrado y eficiente, y atender el crecimiento económico y social que vive la zona metropolitana”.