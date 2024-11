Propone Agustín Dorantes que aspirantes plurinominales también hagan campaña

Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2024.- Agustín Dorantes Lámbarri, senador por Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN), explicó la iniciativa que presentaron en el Senado para que en los próximos procesos electorales los candidatos de representación proporcional también hagan campaña y sean elegidos por la ciudadanía en las boletas electorales.

“Una iniciativa que ya presentamos en el Senado de la República que tiene que ver con diputaciones, legisladores en general y senadores, tiene que ver con quitarle fuerza a las elites partidistas, en cuanto a la decisión discrecional de los representantes proporcionales, esto quiere decir de los plurinominales, lo que buscamos es empoderar a la ciudadanía, lograr una mayor rendición de cuentas sin trastocar el principio de sobre y sub representación”.

Afirmó que hay inquietud de la ciudadanía con representantes plurinominales que no se acercan a la ciudadanía, no los escuchan y no hacen compromisos pero que obtienen un cargo.

“Lo que estamos proponiendo es que el método de selección sea distinto, que no sea una propuesta discrecional de los partidos políticos sino a través de la modificación de la Constitución los artículos 53, 54, 56, 60 y 116 el orden de la lista sea hecho por la votación popular, dependiendo de cada de las circunscripciones, en el caso de las diputaciones y en el caso del senado de la Republica por cada uno de los estados”.

Dijo que se busca que las minorías sigan siendo representadas a través del principio de sobre y sub representación, pero empoderando a la ciudadanía con la facultad de poder ordenar las listas de los plurinominales.

Con esta propuesta los porcentajes de principio de sobre y sub representación seguiría siendo del 8 por ciento la asignación de las listas no cambiaría, solo cambiaría el orden, pues la ciudadanía podría con su voto ordenar las listas propuestas por los partidos políticos con el objetivo de que el más votado pase en primer lugar como candidato plurinominal y los más votados sean quienes entren a las legislaturas correspondientes.