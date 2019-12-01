Promueve la FGE de Michoacán la coordinación interinstitucional para reforzar estrategias de protección a niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- Con la intención de mejorar la protección de la infancia en el estado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) promovió un encuentro interinstitucional en el que participaron autoridades y organizaciones civiles para reforzar las estrategias de atención a niñas, niños y adolescentes.

La reunión fue organizada por la Vicefiscalía de Derechos Humanos como parte de las acciones impulsadas por el fiscal general, Carlos Torres Piña, y contó con la colaboración del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Sistema DIF Michoacán y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El encuentro fue encabezado por Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, directora de Coordinación Interfiscalías de Derechos Humanos, en representación de la titular del área, Margarita Cano Villalón.

Durante la sesión se establecieron acuerdos para fortalecer la coordinación entre dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con miras a la posible creación de una Fiscalía Especializada en atención a este sector.

Como parte de los trabajos, se presentó un diagnóstico sobre la situación actual que enfrentan niñas, niños y adolescentes en la entidad, en el que se subrayó la necesidad de implementar medidas de protección más eficaces y urgentes. En ese contexto, se planteó como prioridad avanzar hacia la creación de una instancia especializada, tomando como referencia modelos ya aplicados en otras entidades del país, como la Ciudad de México.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la designación de enlaces territoriales para mejorar la atención y la comunicación interinstitucional; la conformación de grupos regionales especializados; el análisis de posibles reformas legales que fortalezcan las atribuciones de las autoridades locales, así como la implementación de programas de capacitación dirigidos a personal de seguridad pública, ministerial y operadores del sistema de justicia.

Asimismo, se reiteró que todas las acciones deberán centrarse en garantizar el interés superior de la niñez, colocando a las víctimas en el eje de las políticas públicas y asegurando la protección integral de sus derechos.

En la reunión también participaron Adriana Elizabeth López Hidalgo, vicefiscal de Operaciones y Coordinación Territorial; Daniela de los Santos Torres, secretaria ejecutiva de SIPINNA; Gerardo Cruz Hernández, coordinador de Registro, Enlace Interinstitucional y Capacitación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Michoacán; Rebeca Aguayo Sánchez, enlace de REDIM; y Lorena Bedolla Ponce, fiscal especializada en Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, además de personal de la propia Vicefiscalía.