Productores de limón suspenden corte en 6 municipios de Michoacán ante caída de precios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 15:34:25

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- La suspensión de corte de limón se registró en 6 municipios de la región de Tierra Caliente, confirmó Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

En entrevista, detalló que este viernes se dejaron de recolectar 15 mil cajas de limón en Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla, Parácuaro y Múgica.

Explicó que fue una determinación en conjunto con los productores con la finalidad de generar mejores costos de compra para el limón, el cual presenta una caída drástica de 3 pesos por kilo en los últimos días.

"Fue una determinación muy genuina, válida desde nuestra libertad de asociación y no cortamos el día de hoy cerca de 15 mil cajas de limón, estamos hablando de un poco más de 300 toneladas. Son cajas de 20 kilos las que nosotros cortamos, entonces estamos hablando de más o menos esa cantidad", comentó el representante de citricultores.

Bernardo Bravo confirmó que los limoneros participarán en el paro nacional de actividades, acción programada para el próximo martes 14 de octubre.