Procuramos la unidad de la coalición Morena-PVEM-PT y evitamos discrepancias, afirma Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 13 de julio del 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la Coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán, señaló que personalmente procura la unidad de la coalición de los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo (Morena-PVEM-PT) para lograr que continúe rumbo a la elección del 2027.

En conferencia de prensa, el aspirante consideró que es fundamental seguir en coalición en la mayoría de los 17 estados de la república que renovarán su gubernatura el próximo año, pues da un mensaje de unidad hacia el interior y exterior del partido, con la participación de los perfiles mejor evaluados de estos tres institutos políticos y serían ellos quienes puedan coordinar estos trabajos en defensa de la soberanía y en defensa de la transformación.

“Entonces, es fundamental que nosotros hagamos un esfuerzo de mantener esta unidad y respetar las reglas de que al final ¿quién va a decidir?, ¿quién va a tomar la última determinación?, pues va a ser en base a un estudio, a una encuesta, es decir, el pueblo de Michoacán”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Partido del Trabajo (PT) vaya solo en la entidad con Raúl Morón como candidato, Torres Piña señaló, hasta el momento lo que se sabe es que la coalición sigue y trabajarán para que no se rompa, en cumplimiento al pie de la letra con la convocatoria y evitando caer en discrepancias con el resto de los aspirantes.

Destacó que compañeros funcionarios han buscado sumarse a los recorridos que realiza en la búsqueda de la coordinación, sin embargo, les ha pedido que respeten las reglas que marcan los lineamientos, pues es una manera de abonar a la unidad, de que no se generen fricciones. Igual que en otras ocasiones, sentenció la importancia de que Morena y sus partidos aliados salgan fortalecidos de este proceso interno.