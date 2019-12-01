Proceso interno de la 4T no ha concluido, recalca Leonel Godoy

Proceso interno de la 4T no ha concluido, recalca Leonel Godoy
Autor: Luis Manuel Guevara/ Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 14:14:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre del 2026.- Proceso interno de la Cuarta Transformación aún no ha concluido, recalcó Leonel Godoy Rangel, diputado federal e integrante del equipo político del Senador Raúl Morón Orozco; subrayó que por ahora el integrante de la Cámara alta recorrerá de nueva cuenta el estado con el propósito de que se haga una nueva encuesta en noviembre.

 

En entrevista, el ex gobernador de Michoacán señaló que solicitarán que haya un nuevo proceso de encuestas en el próximo mes, para conocer cómo se mueven las preferencias en la entidad. Manifestó que por ahora el equipo al cual pertenece busca que Morena, Partido Verde y del Trabajo se mantengan unidos porque es la manera de ganar la elección del 2027.

 

Agregó, la Comisión Nacional de Elecciones tiene atribuciones para designar quienes sean coordinadores distritales y municipales.

 

Asimismo, descartó que Carlos Torres Piña sea ya el candidato a la gubernatura del estado de la coalición, pues aseguró el proceso no ha terminado.

 

Leonel Godoy señaló que la movilización que encabezará Raúl Morón busca mantener la unidad del movimiento; cuestionado sobre si hay o no diálogo con Torres Piña, enfatizó que debe haber diálogo y paciencia con todos los integrantes de la 4T.

 

Más información de la categoria
“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto
Sentencian a más de seis años de prisión a responsable de violación de adolescente en Numarán, Michoacán
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos
Ataque armado en Morelia deja dos hombres muertos y uno herido en Ilustres Novohispanos
Más información de la categoria
“¡Apoyo, apoyo!”: Reportan ataque a base policial en Zamora, Michoacán, bloqueos y ponchallantas en la región; la violencia pone contra las cuerdas al gobierno de Carlos Soto
Estados Unidos reporta que organización de “El Mencho” conserva su estructura tras su muerte
”Aquí nos vamos a quedar”, afirma Raúl Morón; tomará definiciones en noviembre
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos