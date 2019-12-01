Proceso interno de la 4T no ha concluido, recalca Leonel Godoy

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre del 2026.- Proceso interno de la Cuarta Transformación aún no ha concluido, recalcó Leonel Godoy Rangel, diputado federal e integrante del equipo político del Senador Raúl Morón Orozco; subrayó que por ahora el integrante de la Cámara alta recorrerá de nueva cuenta el estado con el propósito de que se haga una nueva encuesta en noviembre.

En entrevista, el ex gobernador de Michoacán señaló que solicitarán que haya un nuevo proceso de encuestas en el próximo mes, para conocer cómo se mueven las preferencias en la entidad. Manifestó que por ahora el equipo al cual pertenece busca que Morena, Partido Verde y del Trabajo se mantengan unidos porque es la manera de ganar la elección del 2027.

Agregó, la Comisión Nacional de Elecciones tiene atribuciones para designar quienes sean coordinadores distritales y municipales.

Asimismo, descartó que Carlos Torres Piña sea ya el candidato a la gubernatura del estado de la coalición, pues aseguró el proceso no ha terminado.

Leonel Godoy señaló que la movilización que encabezará Raúl Morón busca mantener la unidad del movimiento; cuestionado sobre si hay o no diálogo con Torres Piña, enfatizó que debe haber diálogo y paciencia con todos los integrantes de la 4T.