Proceso interno concluyó, ahora toca organizarnos con Torres Piña: Alexis Velázquez

Proceso interno concluyó, ahora toca organizarnos con Torres Piña: Alexis Velázquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 19:26:26
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Huandacareo, Michoacán, a 10 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez, afirmó que la toma de protesta de Carlos Torres Piña como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán cierra definitivamente el proceso interno y abre una nueva etapa de organización del movimiento.

Señaló que el mensaje de la dirigencia nacional fue claro: una coordinación no es un premio personal, sino una responsabilidad con todo el movimiento. Por ello, dijo, el resultado debe traducirse ahora en recorrer municipios, escuchar a la militancia, incorporar a quienes participaron en el proceso y fortalecer la organización desde abajo.

“Torres Piña tiene experiencia, conoce el territorio y sabe dialogar con expresiones distintas. Hoy ya no corresponde seguir discutiendo un proceso que terminó; corresponde ayudar a que la coordinación funcione y que todas y todos encontremos un espacio para aportar. La unidad se demuestra trabajando”, sostuvo.

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