Principales inversiones en Querétaro capital serán en seguridad: Secretaría de Finanzas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 10:09:01

Querétaro, Querétaro, a 4 de febrero 2026.- Las principales inversiones que hará el municipio de Querétaro con el presupuesto asignado para el ejercicio 2026 se destinará a Seguridad pública, servicios públicos municipales, obras de infraestructura, entre ellas el proyecto del tren de Peñuelas y el nuevo foro anunciado por el alcalde y programas de bienestar animal, como esterilización y colocación de chips, reconoció Carlos León González, titular de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro.

Recordó que el presupuesto de egresos para este año, por un monto de 7,890 millones de pesos, ya se encuentra activo desde mediados de enero.

Explicó que, aunque la calendarización y acomodo en partidas presupuestales requiere un proceso técnico de varias semanas, los gastos comenzaron desde el primer mes del año para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

“El municipio no puede parar en la atención a los ciudadanos; los recursos ya están etiquetados y las bolsas presupuestales definidas para cada secretaría”.

Subrayó que el impuesto predial sigue siendo la principal fuente de ingresos municipales. Tan solo en enero se recaudó más del 80 por ciento de lo presupuestado, equivalente a mil 200 millones de pesos, cifra superior a los 800 millones previstos en la Ley de Ingresos.

Con ello, aseguró, se garantiza la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal y la ejecución de proyectos que se anunciarán a lo largo del año.