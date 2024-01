PRI y PAN se unen para votar contra ratificación de Ernestina Godoy

Ciudad de México, a 8 de enero 2024.- Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso de la Ciudad de México, cerraron filas para votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal capitalina.

El coordinador de diputados del PAN, Federico Döring, aseguró que los 15 legisladores locales de la bancada asistirán a la sesión y votarán contra el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

“Todos vamos a votar a favor de las víctimas y en contra de la fabricación de delitos y robo y asalto que cometen los funcionarios de la Fiscalía”, refirió en entrevista para Radio Fórmula.

Indicó que “cada vez hay más motivos” para votar en contra de la ratificación de Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, como el supuesto plagios en su tesis de licenciatura y una rumorada complicidad de un agente con extorsionadores en la alcaldía Iztacalco.

“Esta señora, entre más avanza el tiempo, más me convenzo yo y más elementos da, objetivos, de que en esa Fiscalía las cosas no están bien y que las víctimas ahí no van a avanzar en la procuración de justicia”, sentenció el panista.