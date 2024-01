PRI Michoacán pide al PAN-PRD transitar por candidaturas común 

Morelia, Michoacán, a 23 de enero del 2024.- Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal de Partido del Revolucionario Institucional, aseguró que la coalicion PAN, PRD y PRI, nunca existió y pidió a dichos institutos políticos construir candidatura común como hace 3 años.

"Si le querian entrar al tema de la coalicion porqué no lo hicimos también en lo municipal porqué no se puso en la mesa de negociación y pláticas... pero cuarto para las doce se les ocurre el tema de la coalicion, nosostros cómo le hacemos, los estatutos son claros", apuntó Memo Valencia en rueda de prensa .

El ex edil de Tepalcatepec les sugirió al PAN y PRD desistirse de la coalicion y siglar juntos la candidatura común, "estamos a tiempo, no se rompió nada , seguimos con la intención de construir", comentó el priista e indicó que su demanda son acuerdos justos.

El Partido Revolucionario Institucional, no presentó ante el Instituto Electoral de Michoacán una serie de documentación para la confirmación de la intención de coalición, solo AcciÓn Nacional y Sol Azteca.

"El tema de la documentación falta precisar no es que no se hubiera cumplido, no la presentamos porqué no quisimos", apuntó.