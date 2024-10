PRI listo para elección extraordinaria de Irimbo: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 23 de octubre de 2024.- En el PRI Michoacán estamos preparándonos para el triunfo en Irimbo, aseguró el dirigente estatal, Memo Valencia, al dar a conocer el registro de un solo aspirante a la Presidencia Municipal para el proceso extraordinario 2024-2025.

“Solo hubo un registro en Irimbo, el doctor Fernando Palomino, que hoy inicia la precampaña que concluye el día domingo. Sólo se podrán hacer actividades dirigidas a militantes del PRI”, dijo.

Tras la precampaña, el próximo 30 de octubre se entregará la constancia como candidato al aspirante único, y “con eso estamos ya en condiciones de enfrentar el proceso electoral. El partido enfrentará unido la próxima elección extraordinaria”, insistió.

En compañía del secretario de Organización, Arturo Gamboa Mendoza, así como del secretario de Acción Electoral, Alejandro Bribiesca Gil, Memo Valencia reiteró en el tema legislativo local que, la bancada tricolor en el Congreso del Estado, sigue la línea nacional para ir en contra de la reforma estatal al Poder Judicial.

“Votaremos en contra, no haremos ninguna observación porque la reforma en sí está mal, como estuvo mal la reforma federal y no vamos a hacer una simulación de estas que lo que busca es subordinar un Poder al otro”, afirmó.

Insistió en la necesidad de contar con un Poder Legislativo local “donde se debata, donde se discuta, donde se haga trabajo parlamentario”, y no nada más sea “una oficialía de partes”, porque, tanto en el país como en Michoacán, desde el oficialismo se pretende “subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo y no estamos hablando de los temas que nos ocupan”.

“Estamos hablando de una reforma al Poder Judicial cuando lo que deberíamos estar discutiendo es cómo le vamos a hacer para ponerle un alto a la violencia, para lograr que sea más accesible la justicia para las víctimas y también para los delincuentes y nada se discute de eso”, mencionó.

Aseguró que esta reforma también busca un retroceso a las libertades y a los contrapesos que se habían conseguido a lo largo de décadas de lucha democrática, “incluso hoy los que hoy están en el poder desde la oposición lucharon para que eso fuese posible y es abrirle la puerta a una dictadura”.

En el Partido Revolucionario Institucional se dará la lucha con mucha dignidad, porque hay elementos suficientes para poder dejar claro que la razón está de nuestro lado y que nosotros somos los que estamos del lado correcto de la historia, finalizó.