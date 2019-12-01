PRI acusa que Sheinbaum carga con la “herencia maldita” de AMLO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 22:41:19

Ciudad de México a 19 de septiembre del 2025. - Añorve acusa que Sheinbaum solo administra problemas heredados de López Obrador al tener que salir todos los días a justificar los escándalos de corrupción, la expansión del crimen organizado y los conflictos con el gobierno de Estados Unidos, sostuvo el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños.

“El problema de la presidenta es que no gobierna, administra la maldita herencia de López Obrador: La Barredora, el huachicol fiscal, los hijos del expresidente, Segalmex, los medicamentos de Birmex, el fracaso de las caravanas de salud. Ella carga con problemas que no generó, pero que todos los días la rebasan”, afirmó.

Añorve señaló que casos como el de la diputada de Morena Hilda Brown, acusada por el Departamento del Tesoro de “lavar” dinero, reflejan cómo Sheinbaum “ha tenido que convertirse en tapadera involuntaria” de una cadena de irregularidades que se originaron en Palacio Nacional.

El senador priista también calificó de error histórico la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, al considerar que institucionalizó la impunidad del crimen organizado.

“Fue arrogancia de López Obrador, una pésima estrategia que le dio carta blanca a los delincuentes y hoy Sheinbaum paga las consecuencias de esa política fallida”, dijo.