Prevén nuevo desfogue de presa Zimapán en Querétaro: Javier Amaya 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres, dio a conocer que debido a las lluvias que se han presentado en la zona de la Sierra Gorda, se prevé un nuevo desfogue controlado en la presa Zimapán.

Explicó, que como hace unas semanas, esta acción la realizará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que en el último monitoreo de la presa, se registró que se encuentra al 102 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

“Zimapán ya está otra vez subiendo bastante, ya está llegando al punto que había marcado la Conagua como máximo para poder seguir almacenando, y hay una posibilidad de que nuevamente se desfogue, aunque todavía no tenemos el dato (fecha), Conagua está analizando; creo que sería en los próximos días si siguen las lluvias, porque Zimapán ya está en los límites otra vez”, dijo.

Afirmó que de desfogar la presa, en periodo de tiempo sería menor al que se tuvo hace un par de semanas, donde la Conagua trabajó por seis días, los cuales hicieron que Acueducto II también parará actividades, es decir, se dejó detuvo el flujo de suministro del vital líquido que alimenta a la zona metropolitana de Querétaro.

“No tengo idea, pero espero que se menos porque ya estamos en el final de la temporada de lluvias fuertes, aunque la temporada como tal termina hasta noviembre oficialmente; es posible que sea un poco lo que se vaya a desfogar, que se menos (…); cuando hay desfogue de la presa Zimapán se tiene que cerrar el sistema de Acueducto II por el riesgo que se tiene de que se quemen las bombas”.

Puntualizó, que mañana jueves 9 de octubre, acudirán de La Mora y La Vega en Cadereyta de Montes, comunidades aledañas a la presa, para avisar, prevenir y apoyar a la población que lo requiera, ya que es de realizarse el desfogue controlado, nuevamente quedarán incomunicadas.

“A partir de pasado mañana ya vamos a tener instalado nuestro puesto de mando, y esperar a que Conagua nos diga cuándo será este desfogue, nosotros ya estaremos en el lugar”.

Cabe mencionar que las comunidades que quedarían aisladas contabilizan un aproximados de 380 habitantes, los accesos quedarían inundados y no se podría ingresar o salir mientras baja el nivel del agua.