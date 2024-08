Prevalece el cobro de piso a productores de limón: edil de Buenavista

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2024.- Sergio Báez Torres, presidente municipal de Buenavista, Michoacán, aseguró no tener conocimiento sobre la magnitud de la suspensión de actividades de corte de limón realizada por empacadoras, derivado del cobro de piso y extorsiones como se argumenta en un comunicado difundido a través de redes sociales durante el pasado fin de semana.

En entrevista telefónica, reconoció que prevalece el cobro de piso por parte de presuntos integrantes del crímen organizado hacia productores y empacadoras del cítrico.

"No es un asunto que se resuelva de inmediato, es algo que tiene que ir poco a poco disolviéndose...lo que pasa es que no se podría establecer", comentó el edil quien dijo los afectados no levantan denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Agregó que en las últimas semanas el precio del limón va a la baja.

"Yo lo que sé es que los trabajadores les estaban pagando como a 30, a 35 pesos la caja entonces quiere decir que el precio debe de andar entre los 5 y 6 pesos, me imagino, pero depende pues del tipo de la calidad y el empaque", detalló Sergio Báez quien indicó efectuaría un recorrido por las empacadoras de Buenavista para conocer el estatus de las labores relacionadas con la cadena de la producción del limón.